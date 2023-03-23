В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
36 минут назад

В России начались продажи PS VR2

Чемпионат.com

Российский ритейлер DNS объявил о старте продаж гарнитуры виртуальной реальности PS VR2. Купить гаджет на странцие магазина можно за 70 тыс. рублей. Оригинальная цена составляет $ 550 (примерно 43 тыс. рублей).

В России начались продажи PS VR2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новинка поставляется в комплекте с контроллером PlayStation VR2 Sense. Использовать гарнитуру нужно с PS5. К ней она подключается через кабель USB Type-C.

Чемпионат.com

Продажи PS VR2 во всём мире стартовали 22 февраля этого года. До России устройство добралось спустя месяц.

Журналисты отзывались о PS VR2 в основном тепло. Устройство называли отличным и подходящим для VR-гейминга, однако отмечали, что для полного раскрытия потенциала нужно больше различных игр — таковых пока что слишком мало на рынке.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий