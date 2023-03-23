В России начались продажи PS VR2

Российский ритейлер DNS объявил о старте продаж гарнитуры виртуальной реальности PS VR2. Купить гаджет на странцие магазина можно за 70 тыс. рублей. Оригинальная цена составляет $ 550 (примерно 43 тыс. рублей).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новинка поставляется в комплекте с контроллером PlayStation VR2 Sense. Использовать гарнитуру нужно с PS5. К ней она подключается через кабель USB Type-C.

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Продажи PS VR2 во всём мире стартовали 22 февраля этого года. До России устройство добралось спустя месяц.