Epic Games выпустила бета-версию Unreal Editor для Fortnite

Состоялся релиз бета-версии Unreal Editor для Fortnite (UEFN), нового компьютерного приложения для проектирования, разработки и публикации игр и внутриигрового контента.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В UEFN представлено большое разнообразие эффективных инструментов и рабочих процессов Unreal Engine 5, в числе которых: импорт пользовательских ресурсов, моделирование, материалы, VFX, а также функции Sequencer и Control Rig. Кроме того, в пакет включён язык программирования Verse для помощи в проектировании геймплея.

UEFN работает только на PC и позволяет в трёхмерном режиме взаимодействовать с устройствами из творческого режима Fortnite. Сообщается, что команды авторов могут разрабатывать острова и запускать их в тестовом режиме как на компьютерах, так и на консолях.

Загрузить бета-версию редактора можно здесь. Для его использования понадобится Fortnite.