Epic Games выпустила бета-версию Unreal Editor для Fortnite

Состоялся релиз бета-версии Unreal Editor для Fortnite (UEFN), нового компьютерного приложения для проектирования, разработки и публикации игр и внутриигрового контента.
В UEFN представлено большое разнообразие эффективных инструментов и рабочих процессов Unreal Engine 5, в числе которых: импорт пользовательских ресурсов, моделирование, материалы, VFX, а также функции Sequencer и Control Rig. Кроме того, в пакет включён язык программирования Verse для помощи в проектировании геймплея.
UEFN работает только на PC и позволяет в трёхмерном режиме взаимодействовать с устройствами из творческого режима Fortnite. Сообщается, что команды авторов могут разрабатывать острова и запускать их в тестовом режиме как на компьютерах, так и на консолях.
Загрузить бета-версию редактора можно здесь. Для его использования понадобится Fortnite.
Кроме того, Epic Games запустила обновлённую экономическую систему для авторов Fortnite, Creator Economy 2.0. Выплаты будут производиться на основании уровня вовлечения аудитории и будут полагаться всем издателям островов, которые удовлетворяют требованиям программы. Подробнее о системе можно узнать здесь.