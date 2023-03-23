Российская студия анонсировала свою первую игру про молодого боксера

«Противник, давление трибун и страх заставляют молодого боксера начать сомневаться в себе и своих силах. В схожих ситуациях были и его предки из разных эпох и культур. Каждый из них попадает, на первый взгляд, в безвыходную ситуацию. Перед ними стоит выбор — сдаться или преодолеть свой страх и идти вперед», — говорится в описании игры.