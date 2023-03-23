Российская студия анонсировала свою первую игру про молодого боксера

Российская студия «Жи-Ши», которая специализируется на рекламе и компьютерной графике, анонсировала свою первую видеоигру «Искра» (Tenet of the Spark). Об этом пишет портал iGuides.
Проект представляет собой линейный экшн от третьего лица с необычной механикой перемещения между разными реальностями. Главным героем в ней будет молодой боксер, который после травмы обнаружил в себе способности древних предков.
«Противник, давление трибун и страх заставляют молодого боксера начать сомневаться в себе и своих силах. В схожих ситуациях были и его предки из разных эпох и культур. Каждый из них попадает, на первый взгляд, в безвыходную ситуацию. Перед ними стоит выбор — сдаться или преодолеть свой страх и идти вперед», — говорится в описании игры.
Первый геймплейный тизер показал механику перемещения игрока между эпохами. Персонаж перешел из современности в древний Египет, а после вернулся и «отправился» во времена викингов. Смена эпохи изменяет как внешний вид уровня, так и способности персонажа.
Отметим, что «Жи-Ши» имеют большой опыт в создании графики для различных проектов. В их числе «Яндекс.Станция», «Додо Пицца», Thunderobot и мобильная игра Taonga Island Adventure.