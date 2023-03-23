В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Создатели Lineage из NCSoft показали свежий геймплей триллера Project M

Игромания.ру

Компания NCSoft, ответственная за Lineage, представила свежий трейлер интерактивного триллера для консолей под кодовым названием Project M.

Создатели Lineage из NCSoft показали геймплей триллера Project M
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Видео демонстрирует не только игровой процесс самого проекта, но и возможности новых инструментов и технологий Unreal Engine 5. Так, к примеру, с презентацией игры выступила цифровая копия креативного директора NCSoft — его голос был создан с помощью технологии TTS, синтезирующей написанный текст в человеческую речь, а лицевую анимацию помог сгенерировать искусственный интеллект, подстраивающий движения под заданные текст или голос.

Именно благодаря передовым технологиям Unreal Engine 5 грядущий Project M получил впечатляющую графику и по-настоящему реалистичных «цифровых людей» с детализированными движениями и мимикой.

Основной игровой процесс Project M заключается в «расширении и изменении истории с помощью информации, которую игрок будет получать на протяжении всей игры» — иными словами, нас ждёт нелинейность.

Project M анонсировали летом прошлого года. У игры пока нет даты выхода.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий