Создатели Lineage из NCSoft показали геймплей триллера Project M

Компания NCSoft, ответственная за Lineage, представила свежий трейлер интерактивного триллера для консолей под кодовым названием Project M.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Видео демонстрирует не только игровой процесс самого проекта, но и возможности новых инструментов и технологий Unreal Engine 5. Так, к примеру, с презентацией игры выступила цифровая копия креативного директора NCSoft — его голос был создан с помощью технологии TTS, синтезирующей написанный текст в человеческую речь, а лицевую анимацию помог сгенерировать искусственный интеллект, подстраивающий движения под заданные текст или голос.

Именно благодаря передовым технологиям Unreal Engine 5 грядущий Project M получил впечатляющую графику и по-настоящему реалистичных «цифровых людей» с детализированными движениями и мимикой.

Основной игровой процесс Project M заключается в «расширении и изменении истории с помощью информации, которую игрок будет получать на протяжении всей игры» — иными словами, нас ждёт нелинейность.