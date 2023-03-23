Найден способ бесплатно сыграть в недоступную в России Diablo IV

С 24 по 27 марта пройдет открытое бета-тестирование Diablo IV, которое будет недоступно для жителей России и Белоруссии. Однако авторы портала GlassCannon нашли способ скачать игру на любых учетных записях.

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Страница игры в приложении Battle.net скрыта для российских и белорусских учетных записей. Оказалось, что обойти ограничение можно, изменив некоторые параметры. Так, в первую очередь нужно удостовериться, что на компьютере установлена утилита .NET 6.0 Runtime Battle.Net Installer.

Открыв последнюю, нужно прописать в появившемся окне следующие данные: TACT Product: fenrisb, Agent UID: fenris_beta, Installation Directory: любой удобный путь установки, Game/Asset Language: ruRU для выбора русского языка, Repair Install (Y/N): N.