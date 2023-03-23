В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Найден способ бесплатно сыграть в недоступную в России Diablo IV

Газета.Ru

С 24 по 27 марта пройдет открытое бета-тестирование Diablo IV, которое будет недоступно для жителей России и Белоруссии. Однако авторы портала GlassCannon нашли способ скачать игру на любых учетных записях.

Найден способ бесплатно сыграть в недоступную в России Diablo IV
Фото: Газета.ruГазета.ru

Страница игры в приложении Battle.net скрыта для российских и белорусских учетных записей. Оказалось, что обойти ограничение можно, изменив некоторые параметры. Так, в первую очередь нужно удостовериться, что на компьютере установлена утилита .NET 6.0 Runtime Battle.Net Installer.

Открыв последнюю, нужно прописать в появившемся окне следующие данные: TACT Product: fenrisb, Agent UID: fenris_beta, Installation Directory: любой удобный путь установки, Game/Asset Language: ruRU для выбора русского языка, Repair Install (Y/N): N.

Когда игра установится, потребуется создать ярлык файла Diablo IV.exe, нажать на него правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства» и в поле «Объект» дописать параметр »-launch». Это позволит запускать Diablo IV на аккаунтах из России и Белоруссии в обход Battle.Net.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий