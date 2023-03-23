В свежем геймплейном ролике Remnant 2 показали битву с боссом

IGN продолжает делиться материалами по грядущему ролевому экшену Remnant 2 — в этот раз показали сражение с одним из боссов игры, Материнским Разумом (The Mother Mind). Игрок проникает в гнездо монстра и расправляется с ним, используя огнестрельное оружие.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что Remnant 2, продолжение Remnant: From the Ashes, создаётся для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Epic Games Store). Релиз запланирован на лето.