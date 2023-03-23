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46 минут назад

VK предложила создать Ассоциацию разработчиков видеоигр

Sostav.ru

В России планируют создать Ассоциацию разработчиков видеоигр с целью развития экспортного потенциала российских проектов. Одним из инициаторов создания стал холдинг VK , сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

VK предложила создать Ассоциацию разработчиков видеоигр
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Работа над созданием ассоциации уже ведется — примерно с конца осени 2022 года. В качестве руководителя рассматривается кандидатура директора по продукту VK Play Александра Михеева. Ранее он был гендиректором закрывшегося в 2022 году игрового подразделения «Сбера» SberGames.

Собеседники рассказали изданию, что VK заинтересована в том, чтобы к проекту присоединились студии 1C Game Studios (ICGS) и Lesta Game. Однако руководитель московского подразделения группы компаний Lesta Games Гаухар Алдиярова сообщила, что компания отказалась от предложения стать членом ассоциации. По её словам, она должна создаваться не юрлицами, а физлицами: экспертами в индустрии, иначе может произойти конфликт интересов. Гендиректор 1СGS Альберт Жильцов также не планирует участвовать в объединении.

Таким образом, пока непонятно, кто станет членом ассоциации кроме VK, отмечают эксперты. Крупные разработчики, ушедшие из России, например Playrix, Mundfish или Owlcat Games, заинтересованы скорее в дистанцировании от любых структур с госучастием из-за проблем с позиционированием на международном рынке, пояснил основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов.

Ранее стало известно, что VK в этом году вложит около 300 млн руб. в российские студии видеоигр. Кроме того, холдинг планирует запустить профильные образовательные программы в вузах, чтобы вырастить готовых специалистов.

Игры,Александр Михеев,Сбербанк России,
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