Раскрыты сроки полной блокировки Clash of Clans и Brawl Stars в России

В качестве причины указывается ситуация на Украине. Также в Supercell заявили, что уже удалили свои игры из магазинов приложений в России и Белоруссии.

Напомним, что игры студии пропали из App Store и Google Play в РФ и Белоруссии еще в марте 2022 года. При этом они оставались доступны уже скачавших их пользователям. Теперь же и они не смогут играть в них. Пока неизвестна точная дата блокировка и как она будет происходить — постепенно или сразу все игры перестанут быть доступны.