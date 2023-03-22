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44 минуты назад

Раскрыты сроки полной блокировки Clash of Clans и Brawl Stars в РФ и Белоруссии

Елена Прошина

Финская студия Supercell назвала сроки полной блокировки мобильных игр Clash of Clans и Brawl Stars в России и Белоруссии. Согласно объявлению на сайте компании, это произойдет «в течение весны 2023 года».

Раскрыты сроки полной блокировки Clash of Clans и Brawl Stars в России
Фото: Public domainPublic domain

«Доступ ко всем играм Supercell для существующих пользователей из России и Беларуси будет прерван в течение весны 2023 года согласно принятому ранее решению», — говорится в сообщении.

В качестве причины указывается ситуация на Украине. Также в Supercell заявили, что уже удалили свои игры из магазинов приложений в России и Белоруссии.

Напомним, что игры студии пропали из App Store и Google Play в РФ и Белоруссии еще в марте 2022 года. При этом они оставались доступны уже скачавших их пользователям. Теперь же и они не смогут играть в них. Пока неизвестна точная дата блокировка и как она будет происходить — постепенно или сразу все игры перестанут быть доступны.

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