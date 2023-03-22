Авторы Little Nightmares показали изображение своей новой игры. Доподлинно неизвестно, скриншот это или просто красивый концепт. Подпись гласит, что это новый мир с акцентом на новых вещах.

В любом случае, картинка показывает небольшую лодку с группой людей, которые плывут в тёмную даль. Впереди виднеется некий массив, происхождение которого не ясно. Возможно, это горы или облака, а может и страшное чудище. Зная фантазию разработчиков, они могли сделать невероятно жуткого противника. Это уже не первый тизер новой игры.