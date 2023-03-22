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22 минуты назад

Авторы Little Nightmares показали изображение своей новой игры

Игромания.ру

Авторы Little Nightmares показали изображение своей новой игры. Доподлинно неизвестно, скриншот это или просто красивый концепт. Подпись гласит, что это новый мир с акцентом на новых вещах.

Авторы Little Nightmares показали изображение своей новой игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В любом случае, картинка показывает небольшую лодку с группой людей, которые плывут в тёмную даль. Впереди виднеется некий массив, происхождение которого не ясно. Возможно, это горы или облака, а может и страшное чудище. Зная фантазию разработчиков, они могли сделать невероятно жуткого противника. Это уже не первый тизер новой игры.

Ранее разработчики показали короткий ролик. Что касается предыдущих проектов студии Tarsier, то мобильную версию Little Nightmares в очередной раз перенесли.

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