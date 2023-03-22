СМИ: игровые студии в РФ смогут создавать симуляторы управления дронами

Разработчики российских симуляторов управления дронами и другой подобной техникой могут получить государственную поддержку.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как пишет «Коммерсант», в Минцифры РФ считают, что создавать такие программы могут игровые студии.

Такое мнение изданию высказал и экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. По его словам, пульт управления дроном, по сути, является простым игровым джойстиком. При этом если симулятор адаптирован под конкретный пульт управления аппаратом, то это уже «долгий и дорогой процесс».