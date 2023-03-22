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57 минут назад

СМИ: в России игровые студии смогут создавать симуляторы управления дронами

Игромания.ру

Разработчики российских симуляторов управления дронами и другой подобной техникой могут получить государственную поддержку.

СМИ: игровые студии в РФ смогут создавать симуляторы управления дронами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как пишет «Коммерсант», в Минцифры РФ считают, что создавать такие программы могут игровые студии.

Такое мнение изданию высказал и экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. По его словам, пульт управления дроном, по сути, является простым игровым джойстиком. При этом если симулятор адаптирован под конкретный пульт управления аппаратом, то это уже «долгий и дорогой процесс».

Также свои мнением поделилась и гендиректор «Студии Игл Дайнемикс» Екатерина Передерко. Она отметила, что разработка симуляции одного летательного аппарата, чье управление приближено к реальности, занимает около трех-пяти лет в зависимости от масштаба проекта.

Игры,Вячеслав Макаров,Коммерсант,
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