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1 час назад

Фанат показал, как постаревший Томми Версетти из GTA вернулся в Вайс-Сити

Игромания.ру

На канале TeaserPlay появилось очередное видео, связанное с GTA. Если раньше энтузиасты показывали ремейк GTA San Andreas и возможное видение GTA 6, то теперь они решили вернуть любимчика игроков Томми Версетти. Сюжет ролика рассказывает о том, что Томми вернулся в Вайс-Сити спустя 37 лет после событий GTA Vice City.

Фанат показал, как постаревший Томми Версетти из GTA вернулся в Вайс-Сити
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Он не изменяет своим привычкам: легендарная гавайская рубашка до сих пор при Томми, а желание завладеть новеньким спорткаром оказалось превыше страха перед законом. Томми едет по знакомым улочкам, а в видео появляются кадры оригинальной игры. Часть города детально перенесена на движок Unreal Engine 5, но с изменениями, прошедшими за десятилетия.

В конце концов герой посещает легендарный особняк и вновь восседает на кресле, как в 1986 году. Судя по сентябрьской утечке, в GTA 6 игрокам предстоит вернуться в Вайс-Сити. Один из энтузиастов уже обнаружил на показанных кадрах элементы многопользовательского режима.

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