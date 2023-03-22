Фанат показал, как постаревший Томми Версетти из GTA вернулся в Вайс-Сити

На канале TeaserPlay появилось очередное видео, связанное с GTA. Если раньше энтузиасты показывали ремейк GTA San Andreas и возможное видение GTA 6, то теперь они решили вернуть любимчика игроков Томми Версетти. Сюжет ролика рассказывает о том, что Томми вернулся в Вайс-Сити спустя 37 лет после событий GTA Vice City.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Он не изменяет своим привычкам: легендарная гавайская рубашка до сих пор при Томми, а желание завладеть новеньким спорткаром оказалось превыше страха перед законом. Томми едет по знакомым улочкам, а в видео появляются кадры оригинальной игры. Часть города детально перенесена на движок Unreal Engine 5, но с изменениями, прошедшими за десятилетия.