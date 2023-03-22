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52 минуты назад

Раскрыт размер ремейка Resident Evil 4 на консолях PlayStation

Игромания.ру

В сети появились данные о размере ремейка Resident Evil 4 на консолях PlayStation — обладателям PS4 потребуется 30,9 ГБ свободного места, а на PS5 игра занимает 58 ГБ.

Раскрыт размер ремейка Resident Evil 4 на PlayStation
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На консолях Xbox Series, как уже было известно ранее, хоррор потребует больше 67 ГБ. Иными словами, самая объёмная версия новинки оказалась именно у пользователей платформ Xbox. Возможно, что из-за обновлений размер игры на PlayStation тоже в потенциале будет увеличен (пока речь идёт о версии 1.2).

Ранее один из пользователей под ником CABOOSE27x выложил на своём YouTube-канале несколько спойлерных роликов с прохождением ремейка, а ещё появился второй эпизод аниме-сериала по мотивам игры.

Релиз новой версии Resident Evil 4 состоится 24 марта для PlayStation, Xbox Series и PC.

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