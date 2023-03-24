Состоялся выход ремейка Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 уже доступен на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. А 7 апреля хоррор получит бесплатный режим «Наёмники». Напомним, что в России игра официально не продаётся.

Ниже посмотреть свежий трейлер проекта, который Capcom выпустила к его релизу. А те, кто ещё не успел решить, стоит ли им играть в ремейк, могут сначала опробовать демо.