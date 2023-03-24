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16 минут назад

Состоялся выход ремейка Resident Evil 4

Игромания.руиещё 2

Ремейк Resident Evil 4 уже доступен на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. А 7 апреля хоррор получит бесплатный режим «Наёмники». Напомним, что в России игра официально не продаётся.

Состоялся выход ремейка Resident Evil 4
Фото: СкриншотСкриншот

Ниже посмотреть свежий трейлер проекта, который Capcom выпустила к его релизу. А те, кто ещё не успел решить, стоит ли им играть в ремейк, могут сначала опробовать демо.

Кроме того, портал IGN поделился свежим роликом ремейка Resident Evil 4, который демонстрирует игровой процесс на хардкорном уровне сложности. В нём Леону приходится действительно нелегко.

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