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57 минут назад

В России обсуждают меры господдержки по выпуску отечественных видеоигр в Китае

Чемпионат.com

Отечественные игровые компании прорабатывают меры поддержки, необходимые для экспорта их продукции в Китай. Вопрос обсуждался в феврале на заседании Центра компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР) по игровым сервисам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников заседания и четырёх собеседников в игровых студиях.

В России обсуждают меры господдержки по выпуску отечественных видеоигр в Китае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Правительство России, возможно, поможет отечественным разработчикам с изданием игр в Китае. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил игровым компаниям подготовить предложения по необходимым мерам господдержки экспорта игр.

Конкретных предложений от студий пока нет, однако ожидается, что разработчики попросят не выделить им дополнительное финансирование, а «снять административные барьеры». Например, наладить связи с китайским регулятором и упростить получение лицензий на релиз игр в Поднебесной.

При этом опрошенные изданием эксперты считают, что правительство Китая вряд ли готово пускать на свой рынок российских игровых разработчиков, а отечественные тайтлы не смогут конкурировать с китайскими по качеству и наполнению.

Игры,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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