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58 минут назад

Для Cities: Skylines вышел патч и три новых набора

Игромания.ру

Paradox Interactive объявила о выходе трёх новых наборов для Cities: Skylines, а также бесплатного обновления Hubs and Transport. Эти нововведения являются одними из последних в игре. Ранее стало известно, что градостроительный симулятор получит ещё один комплект наборов в мае.

Для Cities: Skylines вышел патч и три новых набора
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новые платные наборы разделены по тематикам. Первый из них, Africa in Miniature, позволит исследовать разнообразную и яркую архитектуру Африки. В Sports Venues можно будет построить множество спортивных объектов, а матчи станут по настоящему живыми с реалистичными анимациями. Шопоголики обрадуются выходу Shopping Malls, который включает большое количество универмагов, магазинов и ресторанов быстрого питания.

Кроме того, все игроки получили обновление транспортных систем как в базовой игре, так и в ряде расширений. Новые радиостанции позволяют насладиться музыкой Ван Шея, классикой из восьмидесятых, а также энергичным поп-панком.

Cities: Skylines доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Для текущего поколения консолей вышел ремастер, а в разработке находится вторая часть.

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