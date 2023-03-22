Появился баннер Avatar: Frontiers of Pandora

Похоже, скоро нам назовут дату выхода Avatar: Frontiers of Pandora. В сети появилось изображение, на котором можно увидеть бонусы за предзаказ. Обычно авторы открывают предварительные заказы после объявления даты релиза.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Судя по всему, раз изображение уже добавлено в Ubisoft Store, компания скоро может показать свежий трейлер с датой выхода. Или же просто назвать дату выхода. А за предварительный заказ геймеры получат скин на оружие и комплект для персонажа.

Чемпионат.com

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора. Тайтл будет представлять собой экшен. Можно ли будет в нём играть за людей, как в игре 2009 года, неизвестно.