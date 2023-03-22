Прохождение хоррора Amnesia: The Bunker займет от 4 до 6 часов

«Если одни игроки могут закончить игру всего за четыре часа, то другие могут потратить время на исследование, обдумывание следующего хода, эксперименты и разработку стратегии. В конечном счете, продолжительность в значительной степени зависит от навыков и смелости игрока, а также от предпочитаемого стиля игры и принятия решений. Кроме того, динамичный и случайный характер сделает каждое прохождение уникальным и неповторимым, поэтому игроки смогут легко получить больше часов, переигрывая».