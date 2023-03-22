Прохождение хоррора Amnesia: The Bunker займет от 4 до 6 часов

Творческий директор Amnesia: The Bunker Фредерик Олссон в интервью сообщил, что прохождение новой игры серии будет длиться от 4 до 6 часов. Он добавил, что в зависимости от принятия решений игроками, а также других факторов, таких как динамичность, случайный характер игры и уровеня мастерства игрока, продолжительность может сильно варьироваться, особенно с учетом повторов.
Олссон добавил, что основной акцент в Amnesia: The Bunker сделан «не столько на продолжительности, сколько на сложности выживания».
«Если одни игроки могут закончить игру всего за четыре часа, то другие могут потратить время на исследование, обдумывание следующего хода, эксперименты и разработку стратегии. В конечном счете, продолжительность в значительной степени зависит от навыков и смелости игрока, а также от предпочитаемого стиля игры и принятия решений. Кроме того, динамичный и случайный характер сделает каждое прохождение уникальным и неповторимым, поэтому игроки смогут легко получить больше часов, переигрывая».
Amnesia: The Bunker выйдет 16 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 и PS5.