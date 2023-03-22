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47 минут назад

Награды и пропуск в трейлере к событию третьего сезона Halo Infinite

Игромания.ру

Разработчики Halo Infinite представили трейлер к событию Fracture: Firewall, которое ждёт игроков третьего сезона Echoes Within.

Опубликован трейлер к событию третьего сезона Halo Infinite
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В рамках мероприятия появится новый бесплатный пропуск на 20 уровней, куда входят и различные награды за выполнения задач. В этот раз пользователям не требуется принимать участия в боях на определённых картах, достаточно просто проходить испытания события в любой последовательности.

Кроме того, авторы опубликовали тематическое расписание Firewall, которое «расползлось» сразу на четыре месяца:

  • Март — с 21-го по 28-е;
  • Апрель — с 11-го по 18-е;
  • Май — с 23-го по 30-е;
  • Июнь — с 13-го по 20-е.

За прохождение испытаний игроки получат различные косметические предметы и другой полезный контент, а в магазине появятся специальные предложения.

Ранее авторы опубликовали открывающий синематик сезона, который, кстати, стартовал ещё 7 марта. В общей сложности игроки получили боевой пропуск на 100 уровней, новые предметы, свежие карты, оружие и так далее.

Ещё ранее в сеть утекли кадры события Site Unseen, которое может быть связано с режимом Infected — его якобы введут уже в этом сезоне.

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