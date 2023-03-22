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17 минут назад

В Marvel's Midnight Suns прибыл Морбиус — авторы игры показали свежий геймплей

Игромания.ру

Firaxis опубликовала два свежих ролика по Marvel's Midnight Suns, посвящённых доктору Майклу Морбиусу.

Опубликован геймплей Marvel's Midnight Suns с Морбиусом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новый герой вошёл в состав третьего дополнения под названием The Hunger («Голод») и уже доступен вместе с 11-ю уникальными способностями, дополнительными сюжетными миссиями, новым улучшением Аббатства и косметическими предметами.

В первом свежем ролике, официальном трейлере DLC, можно увидеть отрывки новых синематиков и геймплея.

Второй ролик демонстрирует почти 5 минут игрового процесса за Морбиуса, в котором раскрываются способности героя, а именно: гипноз с помощью карты «Очарование», скрытность с помощью карты «Туманная форма» и возможность наложить дополнительный статусный эффект на противников с помощью карты «Жажда крови».

Marvel's Midnight Suns вышла в прошлом году на PS5, Xbox Series и PC. В будущем ожидаются версии для PS4, Xbox One и Switch.

К сожалению, игра стала финансовым провалом для Take-Two Interactive. А в феврале Firaxis Games покинул Джейк Соломон, глава разработки Marvel's Midnight Suns и XCOM — теперь он планирует основать собственную студию.

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