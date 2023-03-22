Hogwarts Legacy обошла CS:GO и Fortnite в Twitch по просмотрам

По данным аналитического агентства StreamElements и его партнёра Rainmaker.gg, в феврале 2023 года пользователи Twitch посмотрели 1,654 млрд часов прямых трансляций. Это на 12,4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Самым просматриваемым стримером в феврале стал KaiCenat — он также лидирует по количеству активных подписчиков за месяц с показателем в 306 тыс человек.

Топ игр оставался относительно постоянным, при этом на просмотры Valorant, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends сильно повлияли крупные киберспортивные события.

Hogwarts Legacy за первую неделю после релиза набрала 50 млн часов просмотра — это третий лучший стартовый показатель после Lost Ark с её 72 млн и Elden Ring с её 71 млн.