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13 минут назад

Просмотры Hogwarts Legacy на Twitch в феврале превысили просмотры CS:GO и Fortnite

Игромания.ру

По данным аналитического агентства StreamElements и его партнёра Rainmaker.gg, в феврале 2023 года пользователи Twitch посмотрели 1,654 млрд часов прямых трансляций. Это на 12,4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Hogwarts Legacy обошла CS:GO и Fortnite в Twitch по просмотрам
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Самым просматриваемым стримером в феврале стал KaiCenat — он также лидирует по количеству активных подписчиков за месяц с показателем в 306 тыс человек.

Топ игр оставался относительно постоянным, при этом на просмотры Valorant, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends сильно повлияли крупные киберспортивные события.

Hogwarts Legacy за первую неделю после релиза набрала 50 млн часов просмотра — это третий лучший стартовый показатель после Lost Ark с её 72 млн и Elden Ring с её 71 млн.

Общий февральский показатель Hogwarts Legacy на Twitch составил 71 млн часов. Вполне возможно, что проект мог бы набрать больше просмотров, если бы не бойкоты и нежелание некоторых пользователей стримить игру на Twitch по причине потенциальной негативной реакции.

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