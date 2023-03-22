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1 час назад

Каким может быть фильм по Fallout — нейросеть показала впечатляющие снимки

Cq.ru

Пользователь Reddit под ником osktox решил не дожидаться сериала по Fallout от Amazon и представить собственную версию шоу. Для этого он обратился к нейросети.

Нейросеть показала, каким может быть фильм по Fallout
Фото: Cq.ruCq.ru

Алгоритмы выдали крайне правдоподобные концепты, некоторые из которых похожи на реальные фотографии со съемок.

На артах можно увидеть членов Братства Стали, «гриб» от ядерного взрыва, вход в подземное убежище, рынок одного из поселений и разрушенные улицы города.

У настоящего сериала по Fallout пока нет даты выхода. Его съемки подошли к концу в феврале 2023 года. Главные роли в сериале исполнили Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка») и Элла Пернелл («Дом странных детей мисс Перегрин»).

Cq.ru
Cq.ru
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