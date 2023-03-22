Lenovo представила мощнейший игровой ноутбук с 24-ядерным процессором и NVIDIA RTX 4090

Lenovo представила свой новейший игровой ноутбук — Legion Y9000P Extreme Edition.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новинка оснащена самыми высокопроизводительными компонентами: 24-ядерным процессором Intel Core i9-13900HX и мобильной видеокартой NVIDIA RTX 4090. Всё это делает устройство самым мощным игровым ноутбуком.

Legion Y9000P Extreme Edition также получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Он обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB, а может похвастаться поддержкой Dolby Vision.

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В ноутбук также внедрили улучшенную систему охлаждения, клавиатуру с подсветкой, адаптеры Wi-Fi 6E и Ethernet 2.5 Gigabit, а также 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD-накопитель PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ.