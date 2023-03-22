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36 минут назад

NVIDIA представила рекордно компактную видеокарту линейки RTX 40XX

Ferra.ru

NVIDIA объявила о выпуске новой профессиональной видеокарты RTX 4000 SFF, основанной на архитектуре Ada Lovelace.

NVIDIA представила рекордно компактную видеокарту линейки RTX 40XX
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В отличие от долгожданной GeForce RTX 4070, данная модель была разработана специально для компактных настольных рабочих станций. RTX 4000 SFF получил «низкопрофильный дизайн» — видеокарта является самой маленькой среди линейки RTX 40XX — её размеры составляют всего 6,86 x 16,76 см, а высота — 2 слота.

Видеокарта работает на базе GPU AD104 Ada Lovelace и имеет 6144 ядра CUDA, 48 RT-ядер и 192 тензорных ядра, обеспечивая достаточно скромные 19,2 TFLOPS в операциях одинарной точности, 44,3 TFLOPS в операциях трассировки лучей и 306,8 TFLOPS в операциях тензорных ядер.

Энергопотребление карты составляет всего 70 Вт, что делает её чрезвычайно энергоэффективной.

Из прочего стоит отметить 20 ГБ видеопамяти, которыми оснащена RTX 4000 SFF и ориентировочный ценник в 1250 долларов. Старт продаж новинки ожидается уже в апреле.

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