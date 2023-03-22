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13 минут назад

Microsoft считает, что Sony хватит 10 лет на создание альтернативы Call of Duty

Чемпионат.com

Sony до сих пор активно выступает против сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Компании даже предлагали 10-летний договор, согласно которому, новые части Call of Duty будут выходить на консоли PlayStation. Несмотря на предложение, Sony отказалась от него.

Microsoft отмерила Sony 10 лет на создание альтернативы Call of Duty
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно Microsoft прокомментировала своё предложение и отметила, что не собирается увеличивать 10-летний срок. По мнению компании, за такое время Sony может создать собственную франшизу и развивать её.

«Microsoft считает, что для Sony, как для ведущего издателя и консольного платформодержателя, достаточно 10 лет, чтобы разработать альтернативы Call of Duty».

Ранее Sony говорила, что для неё было бы невозможным заменить Call of Duty чем-то другим, если бы серия перестала выходить на PlayStation.

Игры,Microsoft,
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