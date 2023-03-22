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58 минут назад

В свежем ролике Lies of P показали более 11 минут геймплея в 4K

Игромания.ру

Издание GameSpot поделилось свежим геймплейным роликом мрачного экшена Lies of P. Новый игровой процесс в 4K засняли во время выставки GDC 2023.

В свежем ролике Lies of P показали более 11 минут геймплея в 4K
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что Lies of P расскажет своеобразное переосмысление истории Пиноккио, где главный герой сражается против страшных машин, при этом страдая от собственного вранья. Действие игры происходит в мрачной атмосфере эпохи Belle Epoque.

Lies of P выходит в августе этого года на PlayStation, Xbox и PC, а также в Xbox Game Pass. Консольная версия игры получит физическое издание. Известно, что на прохождение сюжета Lies of P уйдёт около 30 часов, а ещё в игре будет три концовки.

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