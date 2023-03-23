Вышел третий аниме-ролик по Resident Evil 4

Capcom выпустила уже третий эпизод из серии милых аниме-роликов, посвящённых Resident Evil 4 . Компания наверняка подогревает интерес к скорому выходу ремейка проекта, чтобы привлечь ещё больше аудитории.

В свежем ролике Леон и Эшли просят помощи у старого местного жителя, а он просит дать ему время. Пока герои ждали помощи, на них напали деревенские жители и почти убили, как вдруг появился старик на вертолёте и, казалось, бы, спас парочку, но всё закончилось смертью — как и в случае с двумя прошлыми роликами.