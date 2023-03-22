Российские разработчики игр-симуляторов могут получить господдержку

Правительство рассматривает идею создания фонда для финансирования разработок по управлению «дронами и подобной техникой». Соответствующее предложение по поддержке игровой отрасли Минцифры направило вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает «Коммерсант».

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Соответствующее предложение позволит стимулировать производство в РФ видеоигр-симуляторов. Выделять средства на них планируется через отдельный фонд: «Это могут быть проекты по разработке симуляторов управления дронами и подобной техники», знает собеседник издания.

Несколько источников издания в правительстве и в одной из игровых студий подтвердили интерес властей к разработке симуляторов.

По словам участников рынка, любая игровая студия сможет в короткий срок разработать достаточно детальный симулятор управления дроном, который по сути является простым игровым джойстиком. При этом разработка симуляции одного летательного аппарата, чье управление приближено к реальности, занимает около трех-пяти лет в зависимости от масштаба проекта, говорит гендиректор «Студии Игл Дайнемикс» Екатерина Передерко. У таких проектов очень узкая аудитория и они могут быть коммерчески успешными, только если развивать киберспортивную дисциплину, отмечает она.