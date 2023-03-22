Ubisoft разработала ИИ-сценариста для написания диалогов в играх

Ubisoft анонсировала свою собственную нейросеть под названием Ghostwriter. Это ИИ-сценарист, который будет помогать компании с написанием разговоров толпы и других мелких реплик для придания живости виртуальным мирам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как именно работает Ghostwriter, в компании рассказали в отдельном ролике. Для генерации нужных фраз сотрудник Ubisoft сперва вводит данные о персонаже и контексте вокруг него, а после чего сможет редактировать полученные от нейросети диалоги, помечая в том числе самые удачные реплики.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.