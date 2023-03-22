В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Ubisoft разработала ИИ-сценариста Ghostwriter для написания небольших диалогов в играх

Чемпионат.comиещё 2

Ubisoft анонсировала свою собственную нейросеть под названием Ghostwriter. Это ИИ-сценарист, который будет помогать компании с написанием разговоров толпы и других мелких реплик для придания живости виртуальным мирам.

Ubisoft разработала ИИ-сценариста для написания диалогов в играх
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как именно работает Ghostwriter, в компании рассказали в отдельном ролике. Для генерации нужных фраз сотрудник Ubisoft сперва вводит данные о персонаже и контексте вокруг него, а после чего сможет редактировать полученные от нейросети диалоги, помечая в том числе самые удачные реплики.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

В Ubisoft отметили, что Ghostwriter облегчит работу нарративным дизайнерам и сценаристам, а также поможет в создании более правдоподобных диалогов для неигровых персонажей. С какой игры авторы начнут использование ИИ-сценариста, неизвестно.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий