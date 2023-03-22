EA закрывает серверы Battlefield 1943, Bad Company и Bad Company 2

Electronic Arts прекращает поддержку ряда своих игр. Как объявила компания, 28 апреля 2023 года она уберёт из цифровых продаж шутеры Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company и Battlefield: Bad Company 2, а также приключенческий боевик Mirror’s Edge.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Обновлено: ранее сообщалось, что то же касается и Mirror's Edge, но EA сообщила, что это была ошибка. Приключение не планируют удалять из цифровых магазинов.

Прекращение продаж станет подготовкой к отключению серверов вышеназванных игр. Оно запланировано на 8 декабря 2023 года.

После этого игроки не смогут участвовать в онлайновых режимах Battlefield. Но одиночные кампании по-прежнему будут доступны всем, кто успел купить игру. Впрочем, все эти проекты и так не продаются на территории России.