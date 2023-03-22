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59 минут назад

EA закрывает серверы Battlefield 1943, Bad Company и Bad Company 2

Игромания.руиещё 1

Electronic Arts прекращает поддержку ряда своих игр. Как объявила компания, 28 апреля 2023 года она уберёт из цифровых продаж шутеры Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company и Battlefield: Bad Company 2, а также приключенческий боевик Mirror’s Edge.

EA закрывает серверы Battlefield 1943, Bad Company и Bad Company 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Обновлено: ранее сообщалось, что то же касается и Mirror's Edge, но EA сообщила, что это была ошибка. Приключение не планируют удалять из цифровых магазинов.

Прекращение продаж станет подготовкой к отключению серверов вышеназванных игр. Оно запланировано на 8 декабря 2023 года.

После этого игроки не смогут участвовать в онлайновых режимах Battlefield. Но одиночные кампании по-прежнему будут доступны всем, кто успел купить игру. Впрочем, все эти проекты и так не продаются на территории России.

Разработчики призывают всех игроков Battlefield: Bad Company и Battlefield 1943 делиться своими лучшими воспоминаниями о времени, проведённом в играх.

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