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17 минут назад

Польские разработчики сообщили о новой игре во вселенной «Ведьмака»

Газета.Ru

Польская компания CD Projekt RED сообщила на своем сайте о пересмотре концепции игры с кодовым названием Sirius, которая, как известно, будет связана с серией «Ведьмак».

Польские разработчики сообщили о новой игре во вселенной «Ведьмака»
Фото: Газета.руГазета.ру

Разработкой Sirius занимается выделенная студия The Molasses Flood. Над отмененным концептом команда трудилась около полутора лет. За это время CD Projekt RED потратила на прототип 42,9 млн злотых или почти $10 млн.

Поляки пришли к решению о перезагрузке проекта после оценки коммерческого потенциала ее ранней версии. Что именно не устроило компанию, не сообщается.

О проекте Sirius на текущий момент известно крайне мало. В изначальном же варианте он представлял собой сюжетную игру, ориентированную на кооперативное прохождения. В CD Projekt RED проект называли «Ведьмаком», рассчитанным на максимально широкую аудиторию.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в сети появилась информация о новых играх от создателей Max Payne и Control. В частности, стало известно, что разработка Alan Wake II находится на завершающей стадии и готовится к релизу в 2023 году.

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