Польские разработчики сообщили о новой игре во вселенной «Ведьмака»

Польская компания CD Projekt RED сообщила на своем сайте о пересмотре концепции игры с кодовым названием Sirius, которая, как известно, будет связана с серией «Ведьмак».
Разработкой Sirius занимается выделенная студия The Molasses Flood. Над отмененным концептом команда трудилась около полутора лет. За это время CD Projekt RED потратила на прототип 42,9 млн злотых или почти $10 млн.
Поляки пришли к решению о перезагрузке проекта после оценки коммерческого потенциала ее ранней версии. Что именно не устроило компанию, не сообщается.
О проекте Sirius на текущий момент известно крайне мало. В изначальном же варианте он представлял собой сюжетную игру, ориентированную на кооперативное прохождения. В CD Projekt RED проект называли «Ведьмаком», рассчитанным на максимально широкую аудиторию.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в сети появилась информация о новых играх от создателей Max Payne и Control. В частности, стало известно, что разработка Alan Wake II находится на завершающей стадии и готовится к релизу в 2023 году.