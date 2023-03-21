Польские разработчики сообщили о новой игре во вселенной «Ведьмака»

Польская компания CD Projekt RED сообщила на своем сайте о пересмотре концепции игры с кодовым названием Sirius, которая, как известно, будет связана с серией «Ведьмак».

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Разработкой Sirius занимается выделенная студия The Molasses Flood. Над отмененным концептом команда трудилась около полутора лет. За это время CD Projekt RED потратила на прототип 42,9 млн злотых или почти $10 млн.

Поляки пришли к решению о перезагрузке проекта после оценки коммерческого потенциала ее ранней версии. Что именно не устроило компанию, не сообщается.

О проекте Sirius на текущий момент известно крайне мало. В изначальном же варианте он представлял собой сюжетную игру, ориентированную на кооперативное прохождения. В CD Projekt RED проект называли «Ведьмаком», рассчитанным на максимально широкую аудиторию.