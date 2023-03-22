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31 минуту назад

Valve слила логотип CS:GO на Source 2

Cq.ru

Valve обновила «шапку» в твиттер-профиле CS:GO на новую с невиданным ранее логотипом. В Сети сразу предположили, что это первое изображение шутера на Source 2.

Valve слила логотип CS:GO на Source 2
Фото: Cq.ruCq.ru

В отличие от оригинала, новый дизайн создан под углом. На нем изображен все тот же узнаваемый силуэт контр-террориста.

Cq.ru

17 марта компания уже меняла изображение в профиле — на логотип с пятью бойцами спецназа. Тогда многие решили, что таким образом Valve запустила обратный отсчет до анонса или даже выхода обновленной CS:GO. Если верить этой теории, то Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2 раскроют 23-24 марта.

Намеки на Source 2-версию CS:GO появлялись еще в начале 2022 года. После слухов от инсайдеров к спекуляциям присоединились и сами разработчики, которые троллят фанатов в социальных сетях. Заглавное фото: Reddit

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