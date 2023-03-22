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1 час назад

Postal 4: No Regerts выпустили на PlayStation

Игромания.ру

Студия Running With Scissors с гордостью объявила, что «худшая игра всех времён» Postal 4: No Regerts доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5. Отправиться на приключения с незадачливым Чуваком уже могут владельцы консолей. А РС-игроки знакомы с игрой с 2019 года.

На PlayStation вышла "худшая игра всех времен"
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Postal 4: No Regerts действительно получила титул «Худшей игры», но не во всей истории, а только в 2022 году. Именно тогда состоялся её РС-релиз после почти трёхлетнего периода раннего доступа. При этом средний балл игры по версии критиков на Metacritic составил всего 30. Боевик обошла даже печально известная Babylon's Fall — впрочем, Postal 4 успешно сумела её пережить.

В сатирическом комедийном шутере нас ждёт открытый мир со свободой перемещения и совершенно новый город Эденсин, игровая столица с массой мрачных секретов.

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