На PlayStation вышла "худшая игра всех времен"

Студия Running With Scissors с гордостью объявила, что «худшая игра всех времён» Postal 4: No Regerts доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5. Отправиться на приключения с незадачливым Чуваком уже могут владельцы консолей. А РС-игроки знакомы с игрой с 2019 года.

Postal 4: No Regerts действительно получила титул «Худшей игры», но не во всей истории, а только в 2022 году. Именно тогда состоялся её РС-релиз после почти трёхлетнего периода раннего доступа. При этом средний балл игры по версии критиков на Metacritic составил всего 30. Боевик обошла даже печально известная Babylon's Fall — впрочем, Postal 4 успешно сумела её пережить.