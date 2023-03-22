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33 минуты назад

Вышел новый милый аниме-ролик по Resident Evil 4

Чемпионат.comиещё 1

Capcom выпустила уже вторую часть милого аниме-ролика по Resident Evil 4. Судя по всему, теперь нас ждёт серия таких видео. Сколько их планируется всего, неизвестно.

Вышел новый аниме-ролик по Resident Evil 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Свежий ролик получил название Leon and the Mysterious Village. В видео Леон говорит Эшли не отходить от него, но в итоге её несколько раз похищают, а Леон изо всех сил старается её спасти. В конце ролика, как и в конце первой части, Леон умирает и улетает к радуге. Теперь ждёт третью часть.

Видео доступно на YouTube-канале CapcomAsia. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже озвучка. Предзаказавшие геймеры проект уже загрузили его.

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