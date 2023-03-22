Вышел новый аниме-ролик по Resident Evil 4

Capcom выпустила уже вторую часть милого аниме-ролика по Resident Evil 4 . Судя по всему, теперь нас ждёт серия таких видео. Сколько их планируется всего, неизвестно.

Свежий ролик получил название Leon and the Mysterious Village. В видео Леон говорит Эшли не отходить от него, но в итоге её несколько раз похищают, а Леон изо всех сил старается её спасти. В конце ролика, как и в конце первой части, Леон умирает и улетает к радуге. Теперь ждёт третью часть.