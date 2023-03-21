В Call of Duty: Modern Warfare 2 появятся любимые фанатами персонажи

Серия Call of Duty уже давно вводит в игры разных персонажей, включая известных людей. Был набор с футболистом Месси, а сейчас разработчики добавляют Шреддера из «Черепашек-ниндзя». Похоже, игроков ждёт ещё больше играбельных героев.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Датамайнер обнаружил в файлах свежего обновления Call of Duty Modern Warfare II озвученные реплики ещё трёх персонажей. Главной неожиданностью стал Алекс Келлер, главный герой Modern Warfare (2019). Кроме того, должны появиться в мультиплеере и персонажи текущей игры — Валерия Гарза и Алехандро Варгас. Они также показаны на неиспользуемых экранах загрузки.