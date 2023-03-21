Half-Life протестировали на ПК с отечественным процессором «Эльбрус»

Блогер и программист Дмитрий Бачило решил протестировать компьютер с российским процессором «Эльбрус» и видеокартой AMD Radeon 6700 XT в оригинальной Half-Life, в которую недавно добавили трассировку лучей с помощью мода. В довольно длинном ролике автор рассказывает историю о том, как из-за одной строчки кода он не мог работать — сама демонстрация игры стартует после 18-й минуты.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ко всеобщему удивлению благодаря некоторым манипуляциям Half-Life с трассировкой лучей действительно запускается на «Эльбрусе» и даже выдаёт относительно стабильные 60 кадров. Блогер отметил разве что неидеальную реализацию рейтрейсинга как такового, однако всё работает куда лучше, чем ожидалось.