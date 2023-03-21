В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
14 минут назад

Half-Life с трассировкой лучей протестировали на ПК с отечественным процессором «Эльбрус»

Чемпионат.com

Блогер и программист Дмитрий Бачило решил протестировать компьютер с российским процессором «Эльбрус» и видеокартой AMD Radeon 6700 XT в оригинальной Half-Life, в которую недавно добавили трассировку лучей с помощью мода. В довольно длинном ролике автор рассказывает историю о том, как из-за одной строчки кода он не мог работать — сама демонстрация игры стартует после 18-й минуты.

Half-Life протестировали на ПК с отечественным процессором «Эльбрус»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ко всеобщему удивлению благодаря некоторым манипуляциям Half-Life с трассировкой лучей действительно запускается на «Эльбрусе» и даже выдаёт относительно стабильные 60 кадров. Блогер отметил разве что неидеальную реализацию рейтрейсинга как такового, однако всё работает куда лучше, чем ожидалось.

К сожалению, некоторые сцены в игре всё же теряют цвета, а частота кадров проседает до 30 и ниже. Однако результат всё равно достойный, учитывая что процессор и видеокарта официально не поддерживают рейтрейсинг.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий