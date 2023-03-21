Названа самая популярная игра по числу скачиваний на смартфонах

Subway Surfers стала самой загружаемой мобильной игрой за все время, преодолев отметку в 4 млрд скачиваний в App Store и Google Play. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Фото: Subway Surfers Subway Surfers

Игра в жанре платформер, вышедшая в мае 2012 года, только в 2020 году достигла 3 млрд загрузок, а теперь преодолела порог в 4 млрд скачиваний.

Возможный всплеск популярности Subway Surfers связывают с тем, что в TikTok стали вирусными ролики, в которых в одной части экрана показывают геймплей игры, а в другой — кадры, не связанные с платформером.