Жизнь и смерть SimCity: как игра 2013 погубила великую  серию

По словам главного дизайнера SimCity (2013) Стоуна Либранде, релиз игры разбил разработчикам сердце. Проект, который должен был вдохнуть новую жизнь в серию, окончательно похоронил надежды на возрождение франшизы. Авторы потратили годы работы, но были вынуждены лишь наблюдать, как результат их труда подводит все ожидания. Портал PC Gamer поговорил с ключевыми разработчиками SimCity, чтобы выяснить, почему игра оглушительно провалилась.

Фото: EA EA

Четырьмя годами ранее, в 2009-м, студия Maxis решила вернуться к популярной в народе серии градостроительных симуляторов. Сотрудники компании только закончили работу над Spore, которая собрала смешанные отзывы, поэтому ветераны студии Оушен Куигли и Эндрю Уиллмот получили достаточно свободного времени, чтобы поработать над сторонним проектом. Почерпнув вдохновение в гибкости и свободе выбора The Sims (другой франшизы Maxis), она решили попробовать себя в создании нового типа симуляционного движка. Изначально он был копеечной технической демоверсией, однако топ-менеджмент издателя Electronic Arts признал, что прототип имеет потенциал для развития. Изометрическая камера и рудиментарная графика SimCity 4 начинали выглядеть устаревшими на фоне ААА-игр того времени, а многомиллионная серия не получала продолжений уже много лет. EA хотела отбить время и деньги, потраченные на эксперимент Куигли и Уиллмота: превращение их прототипа в следующую часть популярной серии выглядело финансово выгодным решением.

EA

Издатель дал разработчикам зеленый свет на развитие проекта. Стоун Либранде присоединился к команде в качестве дизайнера, Куигли взял на себя арт-дизайн, Уиллмот — бэкенд архитектуру. Через шесть месяцев прототипирования началась полноценная разработка игры, и планка амбиций была задана высоко. Студия хотела сделать проект более динамичным: в отличие от предыдущих игр серии, новая SimCity моделировала бы поведение индивидуальных людей, автомобилей и бизнесов, чтобы создать органичное ощущение городской жизни.

По мере того, как работа набирала обороты и все больше людей присоединялось к проекту, издатель отошел на второй план. Но озвучил одну важную просьбу: SimCity должна была выйти за рамки формата одиночной игры, чтобы следовать популярной моде на многопользовательские режимы. По словам Либранде, тогда складывалось ощущение, словно каждый крупный релиз предполагал те или иные сетевые элементы, поэтому просьба издателя не вызвала возражений со стороны Maxis. Напротив, перспектива совместного строительства городов и обмена ресурсами между игроками показалась разработчикам вполне естественным шагом в сторону дополнительного реализма.

Вскоре многопользовательские элементы стали одной из самых рекламируемых фишек игры. Релиз SimCity пристроился прямо между Dead Space 3 и FIFA 14, чтобы аккуратно заполнить пробел в календаре EA. Поклонники серии активно оформляли предварительные заказы, потому что, к тому времени, с последней части SimCity прошло больше 10 лет. Но релиз обернулся катастрофическим разочарованием, когда игроки узнали, что SimCity требовала постоянного подключения к игровым серверам.

Если соединение разрывалось, то пользователей выбрасывало из игры. Проблема вроде бы простая, но на практике она гораздо серьезнее, чем можно подумать: EA просто не предусмотрела достаточно серверов для всех желающих. Из-за этого игроки постоянно испытывали вылеты, жуткие задержки, долгие загрузки и разрывы соединения. Многие вообще не могли попасть в SimCity, зависая на стартовом экране. Конечно, разработчики проверяли инфраструктуру игры перед запуском, но не рассчитывали на подобный наплыв пользователей. Руководство EA получило удовлетворительные результаты после закрытого бета-тестирования, что внушило менеджерам ложное ощущение безопасности. Иными словами, студия и издательство критически недооценили свою готовность к релизу: по словам Куигли, серверов было в 10 раз меньше, чем нужно для комфортной игры.

EA

Недовольные поклонники серии не стали сдерживать свой гнев, точно так же, как и игровые журналисты. Изначально высокие оценки были поспешно занижены, и Maxis потратила следующую неделю на экстренное расширение серверных мощностей. EA направила в студию дополнительный технический персонал, но компании не хватало инфраструктуры, чтобы быстро отзываться на запросы. Работа продвигалась медленно и гораздо тяжелее, чем могла бы, но ситуация постепенно шла на поправку.

Тем временем, EA отстаивала свою позицию. Менеджер издательства Люси Брэдшоу опубликовала развернутое обращение к фанатам, где настаивала, что подключение к сети — это необходимое зло, без которого многопользовательские элементы SimCity просто не будут работать. Однако это заявление не раскрывало всей правды. Серия обладала огромной популярностью среди интернет-пиратов, из-за чего Electronic Arts решила дополнительно защитить новый релиз от пиратства. И самый верный способ повысить надежность защиты — это держать значительную часть данных игры на серверах, чтобы даже взломанным копиям игры пришлось подтверждать подключение к официальным базам.

Кроме того, перед релизом Либранде начал работать над первым расширением для игры под названием Cities of Tomorrow. Как вспоминает разработчик, команда сомневалась, получится ли выпустить новый контент. Пока техники корпели над приведением серверной базы в надлежащий вид, издатель засомневался в долгосрочных перспективах игры. Изначально Maxis хотела развивать SimCity примерно по той же модели, что и The Sims — при помощи платных дополнений. Но рынок распорядился иначе. EA и Maxis стабилизировали серверы игры, через несколько месяцев выпустили первое расширение и… Благополучно заморозили планы по развитию проекта. EA сфокусировалась на другом направлении — мобильном спин-оффе SimCity, который должен был выйти достаточно быстро (за счет использования старых ассетов) и принести больше прибыли. Как ни странно, SimCity BuildIt до сих пор живет и развивается, оставаясь последним официальным релизом в серии.

После этого Куигли и Либранде покинули Maxis. EA закрыла студию в марте 2015 года, почти в двухлетнюю годовщину выхода провальной игры. В том же месяцы надежды на возрождение SimCity пошли прахом, потому что на рынке появился новый фаворит — Cities: Skylines, которая превзошла свой источник вдохновения по всем фронтам. Она удачно заполнила опустевшую нишу, предложим разочарованным фанатам SimCity именно то, чего они хотели.

Сами же авторы несчастной игры сохранили теплые воспоминания о тех временах, даже несмотря на то, какой головной болью оказался релиз. Либранде называет SimCity своим любимым проектом за 20 лет работы в игровой индустрии. Игра была крайне амбициозной, но, к сожалению, вышла слишком рано: EA предоставила студии множество отсрочек, но, будучи публичной компанией, издатель вынужден соблюдать обязательства перед акционерами. Куигли придерживается примерно той же позиции: запуск SimCity и все новаторские идеи проекта были обречены из-за никудышных серверов.