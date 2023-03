Sony добавила в PS Plus ещё 17 бесплатных игр. 14 из них добавили в тариф Extra, а оставшиеся три проекта для Premium. Так, библиотека пополнилась новинкой Tchia, Uncharted Legacy of Thieves Collection и Ghostwire Tokyo. Также добавили Untitled Goose Game, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction и другие тайтлы.