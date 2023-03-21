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1 час назад

РАЭК ожидает, что рынок онлайн-игр в РФ сможет восстановить темпы роста в течение 2-3 лет

ТАСС

Российский рынок онлайн-игр сможет восстановить темпы роста в течение ближайших двух-трех лет при успешной реализации мер поддержки игровой индустрии. Это следует из исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), представленной в ходе тематического мероприятия по играм на платформе АНО "Цифровая экономика".

Российский рынок онлайн-игр в 2022 году рухнул на 80%
Фото: ТАССТАСС

"Реализация запланированных инициатив в перспективе 2-3 лет российский игровой рынок восстановит темпы роста", - сообщается в нем.

В исследовании отмечается, что необходимо инвестировать в развитие российской игровой индустрии, импортозаместить специализированное ПО для разработки игр, развивать российские игровые платформы и магазины приложений, а также внедрять профильное образование и игровой индустрии и киберспорте.

Помимо этого, необходимо поддерживать российских разработчиков в выходе на новые рынки и обеспечить позитивную регуляторную среду, отметила главный аналитик РАЭК Мария Сайкина в ходе презентации исследования.

По прогнозам РАЭК, по итогам 2022 года около 80% своего объема потерял российский рынок онлайн-игр. По итогам 2021 года объем российского рынка онлайн-игр составил 99,2 млрд рублей, отмечается в презентации.

Потере объема рынка способствовали зависимость российских разработчиков от иностранного специализированного ПО и зарубежных игровых платформ, отметила Сайкина. При этом до марта 2022 года до 90% поставщиков игрового контента в РФ - это зарубежные компании, а большинство мобильных игр также доступно в зарубежных магазинах приложений.

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