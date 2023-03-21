Diablo 4 оказалась великолепной. Она чтит традиции серии и делает важный шаг вперёд

Наши впечатления после 15 часов уничтожения демонов в попытке спасти человечество.

Долгожданная Diablo 4 выходит лишь через несколько месяцев, но на прошедших выходных уже купившие полную версию игры могли отправиться уничтожать толпы монстров и изучать первый в серии полноценный открытый мир. «Чемпионат» также не прошёл мимо и отправился в очередной раз спасать человечество.

Видео дня

Как поиграть в бету Diablo 4

Открытый этап начнётся 24 марта в 19:00 мск и продлится до 27 марта 20:00 мск. Сыграть смогут все желающие, но на PS4 и PS5 придётся загружать клиент через иной от российского регион, а в Battle.net (ПК) — создавать полностью новую учётную запись в любом, кроме России и Беларуси, регионе, и играть через неё.

На Xbox проще всего — можно просто сменить регион в настройках любой консоли.

А что такое Diablo

Если совсем просто, «Диабло» — это очень простая по своей сути игра, где нужно просто истреблять (одному или с друзьями) полчища врагов. Для этого есть несколько умений, а для повышения эффективности нужно подбирать правильную экипировку — её тут каждую минуту выпадает по несколько десятков.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Откуда к Diablo 4 столько сомнений

За последние годы Blizzard, кажется, потеряла абсолютно всё доверие своих поклонников. Провал Warcraft 3: Reforged, неудачная World of Warcraft: Shadowlands, ненавистная многими Diablo Immortal, неуклюжая Overwatch 2. Однако потихоньку компания наконец-то исправляется.

Последнее дополнение для World of Warcraft оказалось неожиданно тепло принято фанатами, хотя вплоть до релиза многие очень скептично относились к нему, Overwatch 2 очень медленно исправляется, а теперь вот стартовала бета Diablo 4.

Вообще, на первый взгляд может показаться, что Diablo 4 — это буквально новая Diablo 2. Многим бы наверняка хватило этого. Но нет, визуальный стиль явно вдохновлён первыми частями серии, но геймплейно здесь именно эволюция франшизы, а не «всё новое — хорошо забытое старое».

Чемпионат.ком

Самым очевидным нововведением четвёртой части стал открытый мир — теперь у нас не линейные уровни, а большие локации-песочницы с массой дополнительных заданий. Причём Blizzard уделяет немало внимания всем миссиям, наполняя их повествованием и смыслом. Даже если нужно найти 15 сердец волколаков, например, они требуются для изучения живности.

В сюжетной кампании вообще есть полноценные постановочные ролики, в которых активное участие принимает и ваш персонаж. Удивительно, насколько много внимания разработчики уделяют сюжету, учитывая параллельную ставку на сетевые функции. Однако подобный подход не только работает, но и делает игру куда лучше.

Чемпионат.ком

Из сетевых активностей большой привет передаёт Destiny 2 — по карте часто появляются «публичные события», когда нужно выполнить определённую задачу и выжить. В такие моменты все игроки рядом, даже если вы играете в одиночку, могут присоединиться и помочь. Ещё в бете есть мировой босс, которого в одиночку в принципе невозможно уничтожить — потребуется помощь. Это громкое событие, о котором людей даже оповещают.

Также, конечно же, в безопасных городах бегают другие игроки по своим делам. Кого-то это раздражает, однако в моём случае их было настолько мало, что только прибавляло в атмосфере.

Чемпионат.ком

Diablo 4 великолепна

Кажется, Blizzard удивительным образом смогла найти золотую середину между «любимым старым» и «неотвратимым будущим» — под последним я подразумеваю все сетевые элементы, которые созданы для удержания игроков в Diablo 4 надолго.

Больше всего в Diablo 4 при всей ставке на онлайн радует, что играть в одиночку даже интереснее, чем с друзьями. Баланс сложности настроен идеально для одиночного прохождения — вы никогда не ощущаете себя чрезмерно сильным, а даже самые слабые враги могут одержать верх. Боссы вообще становятся настоящим испытанием, когда умираешь, запоминаешь их поведение и придумываешь тактику. Никакого бездумного «закликивания».

Я играл за разбойницу. На первом этапе беты были доступны только варвар, волшебник и разбойница. Во время открытой беты откроют некроманта и друида.

Чемпионат.ком

В Blizzard явно услышали бесконечные мольбы игроков о том, что Diablo с самого начала должна давать хоть какой-то челлендж. Просто пробегать игру с зевками никому не интересно. Поэтому в Diablo 4 вообще переделали уровни сложности. Это, безусловно, радует.

Лично я бы советовал играть в Diablo 4, по крайней мере, в сюжетный контент, в одиночку. Даже в кооперативе на двоих сложность заметно снижается, позволяя относительно бездумно пробегать многий доступный контент. Даже серьёзные боссы в таком случае не кажутся хоть сколько-то серьёзным испытанием.

Ещё удивительно, как много контента в бете. Дальше первого акта (из четырёх) пройти не удастся, но даже тут больше десяти часов исключительно основной кампании, а также несколько десятков дополнительных заданий. Общее количество доступного контента просто поражает — страшно представить, насколько его много в полной игре.

Чемпионат.ком

Diablo 4 на русском языке

Благодаря бете стало известно, что Diablo 4 выйдет полностью на русском языке. В бете при этом доступен лишь русский текст — и то встречается немало ошибок или отсутствие перевода как такового.

Чемпионат.ком

Теперь мы ждём Diablo 4

Сейчас Diablo 4 кажется тем самым важным шагом для серии. Это в нужных моментах современная игра, которая безоговорочно чтит традиции предшественников. У игры, конечно, есть проблемы — многие подземелья почему-то наполнены одинаковыми закоулками, а классический инвентарь на консолях выглядят немного несуразно (хотя быстро привыкаешь).

Однако Diablo 4 сделала настолько много правильных вещей, что любые недочёты кажутся сущей мелочью — тем более их все так или иначе можно поправить даже к релизу в начале июня.

Поразительно, но Blizzard будто бы взяла себя в руки и наконец-то возвращается в высшую лигу. Если Diablo 4 после столь крутой беты сможет оправдать ожидания, то всё замечательно. Причём во многих идеях новая игра буквально копирует Diablo Immortal — только без упрощений и гринда.