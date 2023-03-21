Nintendo закрывает магазин: какие игры пропадут навсегда?

После 27 марта 2023 года в Nintendo eShop больше нельзя будет покупать игры для 3DS и Wii U. По словам самой Nintendo, это запланированный шаг в жизненном цикле платформы, которая отжила свой срок. Согласно статистике, за прошедшие 10 лет Nintendo 3DS разошлась тиражом почти в 76 млн копий, тогда как тираж игр для консоли составил почти 400 млн. Однако сейчас компания переключает ресурсы на поддержку Nintendo Switch и разработку ее возможной преемницы, т.к. эта платформа тоже вступает в финальную стадию своего цикла.

Фото: Nintendo Nintendo

Отключение Nintendo eShop проходит в несколько этапов. 23 мая 2022 года Nintendo запретила пользователям добавлять средства на кошельки учетных записей 3DS и Wii U. Затем, 29 августа того же года, издатель отключил карты предоплаты. Пока магазин не закрылся окончательно, пользователи могут совершать покупки при помощи банковских карт, однако для этого им необходимо объединить кошельки Nintendo Network ID и аккаунта Nintendo для Switch.

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Nintendo eShop для 3DS закрывается: что это значит

По словам Nintendo, издатель не собирается запрещать игрокам скачивать уже приобретенные игры в обозримом будущем. Если вы уже купили все, что хотели, возможность загрузить любимые проекты все еще останется — правда, пока неизвестно, насколько долго. То же самое касается онлайн-функционала: играть по сети тоже можно. Наконец, закрытие цифрового магазина никак не повлияет на поддержку физических копий игр. Они больше не выпускаются, но, в теории, никто не мешает вам найти желаемую игру на картридже: в этом плане ничего не поменяется.

Плохая новость в том, что российским владельцам 3DS не повезло: т.к. все устройства семейства обладают привязкой к региону, зайти в Nintendo eShop нельзя — Nintendo давно заблокировала доступ к магазину. Конечно, региональные ограничения можно обойти при помощи взлома, но даже опытные владельцы платформы рекомендуют не прибегать к крайним мерам. Ошибка на любом из этапов может превратить устройство в «кирпич» — прошивка Nintendo 3DS без смены региона будет гораздо проще.

Еще один нюанс в том, что игры, вышедшие в качестве цифровых эксклюзивов Nintendo 3DS, нельзя будет скачать нигде, кроме пиратских источников, т.к. они никогда не выпускались на картриджах. На случай, если ваша Nintendo 3DS может подключиться к eShop, рассказываем, какие игры обязательно стоит прихватить до закрытия магазина.

Лучшие цифровые эксклюзивы Nintendo 3DS