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1 час назад

Авторы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom хотят удивить фанатов геймплеем

Чемпионат.comиещё 1

Недавно продюсер серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума поделился любопытной деталью грядущей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Один из авторов проекта не раскрыл слишком много, но заинтересовал игроков своей фразой.

Геймплей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom может удивить фанатов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Аонумы, в игре будет какая-то обновлённая механика в геймплее, которая сможет удивить аудиторию и разнообразить игровой процесс. Продюсер искренне верит, что игроки оценят эту фишку по достоинству. Дополнительных деталей Эйдзи не раскрыл.

Фанаты ждут, что авторы начнут раскрывать детали игры в апреле — за месяц до релиза, чтобы подогревать интерес геймеров к проекту.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ожидается 12 мая только для Nintendo Switch. Это будет первая крупная игра Nintendo в этом году.

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