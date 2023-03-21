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23 минуты назад

Blizzard выпустила свежий геймплейный трейлер открытого бета-теста Diablo 4

Игромания.ру

Компания Blizzard опубликовала небольшой геймплейный трейлер открытого бета-тестирования Diablo IV, которое стартует 24 марта и продлится до 26 марта.

Опубликован геймплейный трейлер открытого бета-теста Diablo 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В рамках теста игроки смогут оценить пролог и первый акт, опробовать кооперативные режимы и сразиться с мировым боссом. С системными требованиями беты можно ознакомиться здесь.

Вместе с этим Blizzard напомнила, что за развитие до двадцатого уровня в тестировании можно получить декоративный предмет Beta Wolf Pack — он появится у игрока в релизной версии Diablo IV. Кстати, свой дом нашли уже миллион очаровательных волчат.

С 17 по 20 марта ранний доступ к бете получали все предзаказавшие игру, однако на старте игроки столкнулись с ошибками, очередями и другими сложностями.

Полноценный релиз Diablo IV состоится 6 июня на PlayStation, Xbox и PC. В Game Pass новинку добавлять не планируют.

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