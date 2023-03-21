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25 минут назад

CD Projekt Red сообщила о формировании новой основы спин-оффа «Ведьмака»

Игромания.ру

На сайте CD Projekt Red появилось сообщение о создании резерва под обесценение расходов, понесённых на создание спин-оффа «Ведьмака» под рабочим названием Sirius. К февралю 2023 года компания списала 42,9 млн злотых (около 9,7 млн долларов).

CD Projekt Red формирует новую основу спин-оффа «Ведьмака»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Такое решение было принято после оценки масштабов и коммерческого потенциала первоначальной концепции The Witcher: Sirius. В настоящее время CD Projekt Red продолжает работать над формированием новой основы проекта.

Напомним, что над Sirius работает американская студия The Molasses Flood, которую CD Projekt приобрела в 2021 году. Известно, что в проекте представят мультиплеерные геймплейные элементы, но одиночное прохождение тоже останется — в лице кампании с сюжетом и квестами.

Кроме того, согласно ряду вакансий CD Projekt Red, в Sirius будет несколько игровых режимов, включая кооперативный и PvE, система классов, различные враги и виды оружия, а также социальная активность.

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