CD Projekt Red формирует новую основу спин-оффа «Ведьмака»

На сайте CD Projekt Red появилось сообщение о создании резерва под обесценение расходов, понесённых на создание спин-оффа «Ведьмака» под рабочим названием Sirius. К февралю 2023 года компания списала 42,9 млн злотых (около 9,7 млн долларов).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Такое решение было принято после оценки масштабов и коммерческого потенциала первоначальной концепции The Witcher: Sirius. В настоящее время CD Projekt Red продолжает работать над формированием новой основы проекта.

Напомним, что над Sirius работает американская студия The Molasses Flood, которую CD Projekt приобрела в 2021 году. Известно, что в проекте представят мультиплеерные геймплейные элементы, но одиночное прохождение тоже останется — в лице кампании с сюжетом и квестами.