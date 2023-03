Paradox Interactive анонсировала стратегическую/управленческую игру Life by You , этакий «симулятор жизни». Он дебютирует в раннем доступе на PC 12 сентября.

В Life by You вы создадите персонажа и будете контролировать его карьеру, увлечения и так далее. В числе особенностей — открытый мир, диалоги на понятном языке, возможность прямого управления героем.

Над Life by You трудится Paradox Tectonic. Студию возглавляет Род Хамбл, известный по серии The Sims.