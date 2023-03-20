В новом трейлере Have a Nice Death рассказали о её геймплее

Студия Magic Design и издательство Gearbox Publishing объявили дату релиза сатирического боевика Have a Nice Death. Игра покидает ранний доступ 22 марта и в этот же день выходит на Nintendo Switch. В магазине Nintendo уже открыт приём предварительных заказов.

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В новом трейлере нам рассказывают обо всех особенностях игрового процесса. Игрокам предстоит возглавить предприятие ЗАО «Смерть» и попытаться наладить его эффективную работу, при необходимости пуская в ход как личностный рост, так и косу Жнеца смерти.

В процедурно сгенерированных отделах ЗАО «Смерть» нас ждёт масса запоминающихся персонажей, которые полностью развалили работу корпоративной империи. И, если у нас не получится вразумить их с первого раза, система рогалика позволит вернуться к миссии с рядом улучшений и новых навыков.