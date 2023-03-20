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1 час назад

Видеокарты RTX 3080 Ti от Gigabyte ломаются из-за одной кат-сцены в Diablo IV

Газета.Ru

Пользователи компьютеров с видеокартой Nvidia RTX 3080 Ti, произведенных компанией Gigabyte, выходят из строя после воспроизведения как минимум одной сцены в Diablo IV. Жалобы на проблему появились на официальном форуме Blizzard в дни закрытого бета-теста, который проходил с 17 по 19 марта.

Видеокарты RTX 3080 Ti от Gigabyte ломаются из-за одной кат-сцены в Diablo IV
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Первый о поломке видеокарты написал пользователь с ником AsaSenpai. Сначала другие участники форума ему не поверили и назвали троллем. Однако позже ситуация изменилась, поскольку на похожую проблему начали жаловаться и другие люди.

«У меня тоже сгорела видеокарта. Во время игры вентиляторы моей Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti вдруг заработали на максимальной скорости. При этом пропал сигнал с монитора. После отключения питания, я больше не смог заставить его работать», – написал юзер ForANge.

По его словам, скачок нагрузки на видеокарту случился в кат-сцене с цветами.

На момент публикации новости на форуме на описанную выше проблему пожаловались по меньшей мере 10 участников. У всех наблюдались одинаковые паттерны поведения видеокарты в одной и той же злосчастной сцене с цветами.

Некоторые пользователи с RTX 3080 Ti написали, что им удалось избежать проблемы, пропустив ту самую кат-сцену.

Чем вызвана поломка видеокарт Nvidia в Diablo IV, неизвестно. Компания Blizzard, ответственная за разработку игры, на момент публикации новости ситуацию не прокомментировала.

Diablo 4 – это продолжение культовой серии РПГ, действие которой разворачивается в сеттинге мрачного фэнтези. Релиз игры запланирован на 6 июня 2023 года. Diablo 4 выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S.

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