Видеокарты RTX 3080 Ti от Gigabyte ломаются из-за одной кат-сцены в Diablo IV

Пользователи компьютеров с видеокартой Nvidia RTX 3080 Ti, произведенных компанией Gigabyte, выходят из строя после воспроизведения как минимум одной сцены в Diablo IV. Жалобы на проблему появились на официальном форуме Blizzard в дни закрытого бета-теста, который проходил с 17 по 19 марта.

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Первый о поломке видеокарты написал пользователь с ником AsaSenpai. Сначала другие участники форума ему не поверили и назвали троллем. Однако позже ситуация изменилась, поскольку на похожую проблему начали жаловаться и другие люди.

«У меня тоже сгорела видеокарта. Во время игры вентиляторы моей Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti вдруг заработали на максимальной скорости. При этом пропал сигнал с монитора. После отключения питания, я больше не смог заставить его работать», – написал юзер ForANge.

По его словам, скачок нагрузки на видеокарту случился в кат-сцене с цветами.

На момент публикации новости на форуме на описанную выше проблему пожаловались по меньшей мере 10 участников. У всех наблюдались одинаковые паттерны поведения видеокарты в одной и той же злосчастной сцене с цветами.

Некоторые пользователи с RTX 3080 Ti написали, что им удалось избежать проблемы, пропустив ту самую кат-сцену.

Чем вызвана поломка видеокарт Nvidia в Diablo IV, неизвестно. Компания Blizzard, ответственная за разработку игры, на момент публикации новости ситуацию не прокомментировала.