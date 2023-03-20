Показали сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

История расскажет о наступлении тяжёлых времён, когда Кэлу Кестису необходимо найти безопасное убежище вдали от Империи. Игрокам предлагают следить за отчаянной борьбой главного героя и его команды в то время, как галактика всё больше погружается во тьму.