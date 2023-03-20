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37 минут назад

Показали сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Игромания.ру

Авторы Star Wars Jedi: Survivor показали сюжетный трейлер проекта. Рассказали про завязку истории, а также появилось несколько новых кадров игрового процесса.

Показали сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor
Фото: Игромания.руИгромания.ру

История расскажет о наступлении тяжёлых времён, когда Кэлу Кестису необходимо найти безопасное убежище вдали от Империи. Игрокам предлагают следить за отчаянной борьбой главного героя и его команды в то время, как галактика всё больше погружается во тьму.

На новых кадрах можно увидеть добивания противников, решение простеньких головоломок, бег по стенам и другие эпичные моменты. Показали и различных персонажей, которые встретятся на пути Кэла.

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее разработчики открыли третью студию. Свежие скриншоты

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