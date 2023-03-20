В портфолио продюсера FromSoftware нашли упоминание неанонсированной игры

Японская студия FromSoftware работает на новой неанонсированной игрой, создание которой началось еще в 2022 году. Об этом сообщает портал Emopulse, ссылаясь на данные, указанные в профиле продюсера студии Кеннета Чана в деловой соцсети LinkedIn.

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В портфолио Чана указано, что с января 2022 года по настоящее время он курирует разработку некой игры, которая еще не была презентована. Никаких других подробностей о загадочном проекте он не раскрыл.

В Emopulse надеются, что новым проектом окажется долгожданное продолжение игры BloodBorne, которая вышла еще в 2015 году и с тех пор является одним из самых ярких хитов для PlayStation. При этом, отмечают журналисты, вполне вероятно, что загадочная игра FromSoftware положит начало совершенно новой франшизе.