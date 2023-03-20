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16 минут назад

Gigabyte поделилась подробностями о RTX 4070 и RTX 4060

Елена Прошина

Компания по производству компьютерной техники Gigabyte раскрыла объём памяти видеокарт GeForce RTX 4070 и RTX 4060. Об этом сообщает Videocardz.

Gigabyte поделилась подробностями о RTX 4070 и RTX 4060
Фото: nvidia.comnvidia.com

Информация появилась в программе Gigabyte Control Center, которая позволяет управлять настройками видеокарты. В списке поддерживаемых моделей появилась информация о двух ещё не вышедших комплектующих. Если верить информации в программе, RTX 4070 Aero получит 12GB, а RTX 4060 Gaming ограничится объёмом памяти в 8GB.

Эта информация подтверждает ранние слухи о технических характеристиках новинок. Ранее также появлялась информация, что RTX 4070 будет иметь 5888 ядер CUDA и 192-разрядную шину памяти, а RTX 4060 получит 3072 ядра CUDA и 128-разрядную шину.

Ранее MaxSun представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti MGG.

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