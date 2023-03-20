Gigabyte поделилась подробностями о RTX 4070 и RTX 4060

Компания по производству компьютерной техники Gigabyte раскрыла объём памяти видеокарт GeForce RTX 4070 и RTX 4060. Об этом сообщает Videocardz.

Фото: nvidia.com nvidia.com

Информация появилась в программе Gigabyte Control Center, которая позволяет управлять настройками видеокарты. В списке поддерживаемых моделей появилась информация о двух ещё не вышедших комплектующих. Если верить информации в программе, RTX 4070 Aero получит 12GB, а RTX 4060 Gaming ограничится объёмом памяти в 8GB.

Эта информация подтверждает ранние слухи о технических характеристиках новинок. Ранее также появлялась информация, что RTX 4070 будет иметь 5888 ядер CUDA и 192-разрядную шину памяти, а RTX 4060 получит 3072 ядра CUDA и 128-разрядную шину.